Бабиков: «Для иностранных биатлонистов отстранение россиян тоже стало трагедией»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, как иностранные биатлонисты восприняли отстранение россиян от международных соревнований.

«Мне пишут много иностранцев, они не воспринимают ситуацию так, словно сейчас устранили конкурентов, что без русских у них будет больше шансов на победу. Они не настолько меркантильны, для них это тоже беда. Для всего человечества в этом мало позитивного. Есть люди, которые скажут, что это было необходимо, другие — иначе, но в целом позитивного мало.



Адекватные иностранцы понимают, что с нами было бы лучше, что лучше быть большой спортивной семьей, в которой нет места политике, где все друг друга уважают вне зависимости от национальности. Многие сразу написали слова поддержки, поэтому я это не воспринимал так, словно устраняют конкурентов.



Агрессивных людей можно встретить и в Ботаническом саду, как это со мной недавно случилось, когда я совершал там пробежку. Я не думаю, что это то, чего стоит бояться. Я не вижу ничего страшного, за свою безопасность или чью-либо еще не волнуюсь. Адекватных людей гораздо больше. В биатлоне норвежцы нас уважают, и мы очень хорошо относимся друг к другу. Норвежцы — максималисты, им неинтересно выигрывать так, чтобы в десятке лучших было шесть норвежцев», — приводит ТАСС слова Бабикова.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от заключительных международных соревнований сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.