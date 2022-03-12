Белорус Смольский выиграл спринт на этапе Кубка СБР в Уфе, Логинов занял третье место

Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринт на этапе Кубка СБР в Уфе

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

Смольский преодолел дистанцию за 24 минуты и 29,1 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах. Второе место занял еще один представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который стал третьим. Он уступил Смольскому 50,4 секунды.

Биатлон

Уфа

Кубок СБР

Спринт

Мужчины

10 км

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 24.29,1 (1 промах)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +47,8 (0)

3. Александр Логинов (Тюменская область) +50,4 (1)