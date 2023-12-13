Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:40

Гербулова — о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Никакого пиара с моей стороны не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталья Гербулова.
Фото Соцсети

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала ситуацию с условиями проживания в гостинице в Уфе, в которой спортсменки остановились на время второго этапа Кубка Содружества.

«Я не буду никак комментировать все, что происходит сейчас. Я просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает. Хочу сказать, что никакого пиара с моей стороны не было. Это просто ради того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях. Давайте все переведем на позитивную ноту, на позитивный лад. У нас скоро соревнование, мы все скоро побежим Кубок Содружества. Я, на самом деле, сейчас очень сильно переживаю из-за всей этой ситуации, потому что я не особо люблю негатив, каки все мы. Я надеюсь на вышу поддержку и ваше понимание», — сказала Гербулова в своем Telegram-канале.

Ранее российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы. Поздее стало известно, что Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» раскритиковал жалобы спортсменок на условия проживания во время второго этапа Кубка Содружества, а тренер сборной Башкирии Виктор Никитин обвинил Гербулову в самопиаре.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря, в Уфе запланированы шесть гонок.

Источник: https://telesco.pe/GERGONOSKUDISKA/2014
Биатлон
Наталья Гербулова
1
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев об инциденте в Уфе: «На таких, как Гербулова, держится биатлон»

Telegram-канал биатлонистов Бабикова, Логинова и Поварницына взломали

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости