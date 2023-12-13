Гербулова подтвердила информацию о переезде в другую гостиницу после жалоб на условия проживания

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подтвердила, что ее и Екатерину Носкову переселили в другой отель в Уфе.

«И мы переехали!» — написала Гербулова в своем Telegram-канале.

Один из подписчиков спортсменки спросил в комментариях: «Сразу почему не заехали в тот же Азимут? Вроде вам его предлагали». На что Гербулова ответила: «Именно сегодня освободился один номер, в который нас с Катей заселили. Кто-то из ребят уехал жить на квартиры».

13 декабря российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы. В их номере в уборной отсутствовала штора для душа и стульчак на унитаз, а вода из смесителя лилась мимо раковины.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря, в Уфе запланированы шесть гонок.