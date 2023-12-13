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Губерниев об инциденте в Уфе: «На таких, как Гербулова, держится биатлон»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выложенное видео Натальи Гербуловой и Екатерины Носковой об условиях проживания в отеле в Уфе во время второго этапа Кубка Содружества по биатлону.

«На стадионе делается ремонт. Это понятно. Конечно, это не оправдание, что у девочек был такой номер. Но я считаю, что Гербулова молодец, потому что нужно обращать внимание на болевые точки. На таких, как Гербулова, держится биатлон, без всякого сомнения. Но я точно также знаю, что Уфа хочет сделать все хорошо. Такие вещи случаются. Здесь история, которая должна научить и оргкомитеты турниров, и СБР, и самих спортсменов, что нельзя быть равнодушным. Нужно делать свою работу хорошо.

Надо сказать Гербуловой спасибо, устранить быстро все недостатки. Уфа — прекрасное место, где развивается российский биатлон, и все делает для того, что впредь подобные истории не повторялись. Конечно, нужно строить аэродромы, запасные гостиницы. Можно было жить на стадионе, а можно, чтобы тебя куда-то увозили, чтобы ехать не 40 минут, а 20. Мы же тоже живем не на стадионе, мы тоже ездим. Это все рабочие моменты, которые нужно устранять, просто людям нужно разговаривать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В совместном Telegram-канале спортсменок появилось видео, в котором девушки критикуют некачественный ремонт. В частности, в уборной отсутствует штора для душа, сиденье на унитазе, а также не работает смеситель над раковиной. Позднее биатлонисток переселили в другой отель в Уфе.

Второй этап Кубка Содружества пройдет в Уфе с 15 по 17 декабря.

Дмитрий Губерниев
Наталья Гербулова
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