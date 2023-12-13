Биатлонисток Гербулову и Носкову переселили после жалоб на условия проживания в Уфе

Биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель в Уфе после их жалобы на условия проживания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБР, больше никто из спортсменов менять гостиницу не захотел.

Ранее биатлонистки пожаловались на условия проживания: в номере не было шторы для душа и сиденья на унитазе, а вода из смесителя не попада в раковину.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря, в Уфе запланированы шесть гонок.