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Сегодня, 11:26

Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания на Кубке Содружества в Уфе

Руслан Минаев
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Фото Союз биатлонистов России

Российские биатлонистки Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Анастасия Гореева пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе во время второго этапа Кубка Содружества.

В совместном Telegram-канале спортсменок появилось видео, в котором девушки критикуют некачественный ремонт. В частности, в уборной отсутствует штора для душа, сиденье на унитазе, а также не работает смеситель над раковиной.

«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее? Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — говорится в сообщении.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря.

Биатлон
Алина Кудисова
Анастасия Гореева
Екатерина Носкова
Наталья Гербулова
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