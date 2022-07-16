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Сегодня, 14:24

На Камчатке пропал частный вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игорь Малиновский.
Фото СБР

На Камчатке пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека, сообщает ТАСС.

Как утверждает источник, за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский. В авиаслужбах не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку.

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека. Поиски вертолета начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации», — приводит ТАСС слова представителя авиаслужб.

25-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/15234055
Биатлон
Игорь Малиновский
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