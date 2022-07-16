На Камчатке пропал частный вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский

На Камчатке пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека, сообщает ТАСС.

Как утверждает источник, за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский. В авиаслужбах не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку.

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека. Поиски вертолета начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации», — приводит ТАСС слова представителя авиаслужб.

25-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2021 году.