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Сегодня, 10:32

СБР выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Малиновского

Иван Торопцев
Корреспондент
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Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью пятикратного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского.

«Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в официальном заявлении СБР.

Вчера, 16 июля стало известно, что вертолет, пилотом которого был Малиновский, пропал на Камчатке. Вертолет следовал по курсу вулкан Узон — село Мильково и не вышел на плановый сеанс связи в указанное время.

Сегодня, 17 июля пропавший борт был обнаружен в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Все три человека, находившихся в вертолете — Малиновский и два его пассажира — погибли.

Источник: https://biathlonrus.com/news/ne-stalo-igorya-malinovskogo/
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