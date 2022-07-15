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Сегодня, 11:15

Российские биатлонисты провели сбор в Белоруссии из-за запрета на вывоз оружия в Казахстан

Виктория Кравченко
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Cтарший тренер резервной сборной России по биатлону Владимир Брагин сообщил об изменениях в подготовке юниорской команды. Он также рассказал о срыве запланированного сбора в Казахстане из-за запрета на вывоз оружия.

«Все запланированные еще год назад сборы идут сейчас по графику. Только поменялся июньский сбор. Изначально он должен был пройти в Щучинске (Казахстан), где пройдет первенство мира, но в связи со сложившейся ситуацией нам не разрешили вывоз оружия в Казахстан, поэтому сбор был заменён на белорусские Раубичи», — цитирует Брагина Metaratings.ru.

Он также рассказал, что все остальные мероприятия состоятся по графику. Брагин отметил, что многие спортсмены старались продуктивно работать на склонах на Камчатке.

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону состоится в Щучинске (Казахстан) в марте 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiyskie-biatlonisty-proveli-sbor-v-belorussii-tak-kak-im-ne-razreshili-vyvoz-oruzhiya-v-kazakhsta-1312234/
Сборная России по биатлону
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