Логинов побежит спринт на чемпионате мира в майке золотого цвета
Российский биатлонист Александр Логинов выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в специальной майке золотого цвета, информирует сайт IBU 9 февраля.
В такой же экипировке побегут те биатлонисты, которые будут защищать титул чемпиона мира на определенной дистанции.
Логинов на ЧМ-2020 победил в спринте.
Впервые в истории чемпионатов мира будут использоваться такие майки.
«Они дадут понять болельщикам, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании», — говорится в сообщении на сайте IBU.
Напомним, что российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.biathlonworld.com/news/detail/2021-ibu-world-championships-biathlon-set-to-feature-world-s-best-biathletes?utm_source=twitter&utm_medium=social
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