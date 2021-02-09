Логинов побежит спринт на чемпионате мира в майке золотого цвета

Российский биатлонист Александр Логинов выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в специальной майке золотого цвета, информирует сайт IBU 9 февраля.

В такой же экипировке побегут те биатлонисты, которые будут защищать титул чемпиона мира на определенной дистанции.

Логинов на ЧМ-2020 победил в спринте.

Впервые в истории чемпионатов мира будут использоваться такие майки.

«Они дадут понять болельщикам, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании», — говорится в сообщении на сайте IBU.

Напомним, что российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.