Сборная России по биатлону сдала отрицательные тесты на коронавирус перед ЧМ

Весь состав сборной России, которая готовится к старту чемпионата мира по биатлону в Поклюке, прошел еще один плановый тест на коронавирус, информирует сайт СБР 9 февраля.

— Вечером в понедельник команда в полном составе сдала тест на коронавирус. Сейчас пришли результаты, у всех — отрицательные. Продолжаем готовиться к старту чемпионата мира, — отметил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

— Команда прошла аналогичный тест в минувшую пятницу. Не слишком ли часто команда сдает тесты в Поклюке?

— Таковы реалии времени. Четырьмя днями ранее пройти тесты было необходимо для того, чтобы получить аккредитацию, их организовывал СБР. Сейчас команда сдала тесты уже как участница чемпионата мира, эти тесты организует IBU.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.