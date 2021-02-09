Журналисты смогут демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

Журналистам разрешено демонстрировать государственные символы России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, информирует ТАСС 9 февраля со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции WADA этого не требуют. При этом в международной федерации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им не удастся.

Турнир пройдет с 10 по 21 февраля.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.