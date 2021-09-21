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Логинов, Гараничев и Елисеев пропустят индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

10:08
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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба союза биатлонистов России (СБР). Он пропустит старт по семейным обстоятельствам.

Также первую гонку турнира пропустят Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Они не выйдут на старт по состоянию здоровья.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 23 по 26 сентября. Индивидуальные гонки состоятся 23 сентября.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/637

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Екатерина Савостина все материалы автора

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