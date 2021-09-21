Логинов, Гараничев и Елисеев пропустят индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону
10:08
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба союза биатлонистов России (СБР). Он пропустит старт по семейным обстоятельствам.
Также первую гонку турнира пропустят Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Они не выйдут на старт по состоянию здоровья.
Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 23 по 26 сентября. Индивидуальные гонки состоятся 23 сентября.
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