Биатлонисты Бабиков и Латыпов заразились энтеровирусом на сборах в Сочи

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусной инфекцией на сборах в Сочи, сообщил старший тренер сборной России Юрий Каминский.

«Сами сборы проходят неплохо. Очень много раз мы собирались здесь летом, однако каждый раз они сопровождались энтеровирусной инфекцией, которую на этот раз подхватили Бабиков и Латыпов», — цитирует Каминского СБР.

В прошлом сезоне Бабиков занял 76-е место в личном зачете Кубка мира, Латыпов стал 18-м.