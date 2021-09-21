Чемпион мира Александр Логинов по семейным обстоятельствам пропустит предстоящий чемпионат России по летнему биатлону. Призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев пропустит старт турнира, потому что недавно переболел гайморитом.

Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России сообщала о том, что Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, который пройдет с 23 по 26 сентября в Тюмени.

Гараничев не выступит в индивидуальной гонке, которая пройдет 23 сентября. К сезону оба спортсмена готовятся в группе под руководством Сергея Башкирова.

«Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, летний чемпионат России он пропустит, — цитирует ТАСС Кугаевский. — Значит, шанс проявить себя получат молодые, амбициозные спортсмены. В состав должны входить пять человек. Кроме Евгения Гараничева, в него вошли Евгений Идинов, чемпионы мира среди юниоров Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и член сборной России Денис Таштемеров».

«Про Гараничева могу сказать, что на прошлой неделе у него поднялась температура, он четыре дня провел на самоизоляции. Ковид и грипп у него не подтвердились, причиной недомогания стало воспаление гайморовых пазух. Вчера он провел первую тренировку, остался доволен состоянием. Но я согласен с Сергеем Башкировым, что гонку в четверг ему лучше пропустить, в составе команды Тюменской области он стартует в субботу в спринте и в воскресенье в эстафете», — добавил Кугаевский.