Лариса Куклина поделилась яркой фотографией с тренировочного сбора на Алтае
Российская биатлонистка Лариса Куклина в своих соцсетях показала новое фото с тренировочного сбора. Спортсменка готовится к новому сезону на Семинском перевале в Республике Алтай
«Солнце на Алтае», — подписала снимок Куклина.
В сезоне-2021/22 Кубка мира Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего ее перевели в Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.
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