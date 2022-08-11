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Сегодня, 16:36

Лариса Куклина поделилась яркой фотографией с тренировочного сбора на Алтае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Лариса Куклина.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своих соцсетях показала новое фото с тренировочного сбора. Спортсменка готовится к новому сезону на Семинском перевале в Республике Алтай

«Солнце на Алтае», — подписала снимок Куклина.

В сезоне-2021/22 Кубка мира Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего ее перевели в Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

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