Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на чемпионате России

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, может принять участие во втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Московской области.

23-летняя спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.