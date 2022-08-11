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Сегодня, 15:23

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, может принять участие во втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Московской области.

23-летняя спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.

Источник: https://tass.ru/sport/15449637
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