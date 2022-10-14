Биатлон
Новости
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:43

Нуждов: «Все было честно и справедливо. Ухожу из СБР, но остаюсь президентом федерации Московской области»

Нуждов прокомментировал поражение на выборах главы СБР
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
Читать «СЭ» в

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал результаты голосования. Нуждов проиграл Виктору Майгурову, которого избрали на пост 31 против 23 голосов.

— Результат был для меня был лучше, чем в прошлый раз. Хотелось бы еще лучше. В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно, конструктивно и справедливо. В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в случае проигрыша не останусь. У Виктора свое видение. Мы с ним расходимся во мнении. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области.

— Будет ли реванш через четыре года?

— Доживу — буду баллотироваться.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Виктор Майгуров
СБР
0
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов — о выборе Майгурова президентом СБР: «Здравый смысл восторжествовал!»

Губерниев — о выборе Майгурова президентом СБР: «Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосование было честным»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости