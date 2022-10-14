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Губерниев — о выборе Майгурова президентом СБР: «Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосование было честным»

Губерниев прокомментировал переизбрание Майгурова на пост главы СРБ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

«Это было похоже на выборы. Поздравляю Майгурова, будем продолжать с ним работать. Но разрыв не такой уж большой. Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным. Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосованием было честным. Надеюсь, что биатлон будет развиваться по всей России», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

14 октября Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

Биатлон
Виктор Майгуров
Дмитрий Губерниев
СБР
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