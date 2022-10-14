Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

«Это было похоже на выборы. Поздравляю Майгурова, будем продолжать с ним работать. Но разрыв не такой уж большой. Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным. Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосованием было честным. Надеюсь, что биатлон будет развиваться по всей России», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

14 октября Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.