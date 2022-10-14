Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

«Здравый смысл восторжествовал! Все правильно. Это был лучший вариант. В любой сфере должен работать профессионал. А то мы толкаем людей, которые не имеют отношения к той или иной деятельности. Это неправильно! А Виктору мы поможем», — сказал Тихонов «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.