Источник: Виктор Маматов в последние месяцы с трудом узнавал родственников и друзей
Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, сообщает ТАСС.
«Виктор Федорович умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, куда он переехал около двух лет назад вместе женой, в прошлом году ее не стало. Уход близкого человека еще больше подорвал здоровье Виктора Федоровича», — приводит ТАСС слова источника из окружения Маматова.
Также информируется, что последние два месяца он практически не покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и друзей.
27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Маматова на 87-м году жизни.
Маматов является двукратным олимпийским чемпионом в эстафете (1968, 1972) и четырехкратный чемпион мира. На Олимпиаде-1984 в Сараево он занимал пост тренера сборной СССР.
Также Маматов был начальником управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР (1985—1987), заместителем председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту (1987—1992) и президентомФедерации биатлона СССР (1989—1992).