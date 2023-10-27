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27 октября, 11:37

Почетный президент ОКР Смирнов назвал Маматова великим спортсменом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что ушедший из жизни Виктор Маматов сделал большой вклад в сохранение традиций советского спорта.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Маматова на 87-м году жизни.

«Он был великим спортсменом, чемпионом. Нас судьба сводила в очень непростое время — в 90-е годы, в период распада Советского Союза. Он работал зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам, вице-президентом ОКР. Я с ним очень тесно сотрудничал — прекрасный, ответственный человек. Переживал за дело и многое сделал для сохранения не только лыжного спорта, но и всех зимних видов. Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском», — приводит слова Смирнова ТАСС.

Маматов является двукратным олимпийским чемпионом в эстафете (1968, 1972) и четырехкратный чемпион мира. На Олимпиаде-1984 в Сараево он занимал пост тренера сборной СССР.

Источник: ТАСС
Биатлон
Виталий Смирнов
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