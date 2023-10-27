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27 октября, 12:40

Зайцева — о смерти Маматова: «Уходят легенды»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Маматова.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родным. Это очень печальные новости. Я была у Виктора Федоровича на дне рождении. К сожалению, еще раз мы к нему не попали. Собирались еще подъехать. Говорили ему, чтобы он держался, не болел. Такова жизнь. Тяжело. Очень жаль, что он ушел. Уходят легенды. Это пустоты в наших душах. Для меня он был примером. Это наш учитель. Память о нем будет всегда в наших сердцах», — сказала Зайцева «СЭ».

Маматов — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Ему было 86 лет.

Биатлон
Ольга Зайцева (биатлон)
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