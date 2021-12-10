Хованцев считает, что Миронову не стоит ставить в эстафету

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью «СЭ» поделился ожидания от предстоящей женской эстафеты.

— Много опасений относительной женской эстафеты. На ваш взгляд, какой оптимальный состав? Многие считают, что бежать должны Ульяна Нигматулина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

— Про Казакевич пока рано говорить. Про Миронову тоже. Ей дали много возможностей, но она не проявила себя. Нужно отталкиваться от реальных результатов, потому что мы говорим не о возможностях. Я уже говорил, что должен соблюдаться спортивный принцип. Да, может быть, повезет, что Светлана отработает хорошо на огневом рубеже. Однако все же вероятность, что биатлонистка может подвести, выше.

— Оставаться в сборной с настроением Михаила Шашилова, который сам признался, что, по сути, не влияет на процесс, целесообразно?

— Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера? Он видел, что женская команда у нас не такого уровня, который хотелось бы видеть. Если же он принял это предложение, то как говорится: будьте любезны, отвечайте за это дело.