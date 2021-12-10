Хованцев ждет прогресса от мужчин в Австрии и удивляется высказываниям Шашилова.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 10 по 12 ноября в австрийском Хохфильцене. Спортсменов ждут спринт, гонка преследования, а также мужская и женская эстафеты. Первая медаль сезона в Эстерсунде, где наша мужская эстафетная четверка заняла третье место, а Эдуард Латыпов был близок к подиуму в спринте, настраивает на позитивный лад. В Хохфильцене обычно меньше скоростные разрывы между лидерами и всеми остальными. Но три дня подряд соревноваться в горах — серьезное испытание.

Своими ожиданиями от этапа в Австрии с «СЭ» поделился бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Странно слышать заявления Шашилова

— Что скажете об особенностях этапа? От кого ждать высоких результатов?

— Сейчас, поскольку два этапа пробежали в Эстерсунде, все находятся в одинаковом состоянии. Здесь у кого больше способностей переносить высоту, для тех более вероятно показывать хороший результат. Для Саши Логинова этап должен быть неплохим. В Хохфильцене он не один раз выступал достаточно хорошо. Если оценивать других, то французы должны себя показать на достойном уровне. Австрийцы, как обычно, могут здорово выступить у себя дома. Этап обещает быть очень интересным. Я не думаю, что там все сведется к противостоянию нескольких спортсменов. Все будет решать хорошая и быстрая стрельба, а ноги действительно будут очень близки.

— По итогам Хохфильцена можно будет сделать вывод, движется наша команда в правильном направлении или нет?

— Пока об этом вообще рано говорить. По мужской команде больше оптимизма, чем по женской. Биатлонисты показали себя очень хорошо в эстафете. У нас вырисовывается хорошая мужская сборная, которая может бороться с остальными. Что касается женской команды, все сложно. Посмотрим. Первые два этапа разочаровали. Когда начнем поднимать народ на высоту, тогда уже можно будет оценивать что-то.

— Оставаться в сборной с настроением Михаила Шашилова, который сам признался, что, по сути, не влияет на процесс, целесообразно?

— Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера? Он видел, что женская команда у нас не такого уровня, который хотелось бы видеть. Если же он принял это предложение, то как говорится: будьте любезны, отвечайте за это дело.

Мироновой дали много возможностей, но она не проявила себя

— Много опасений относительной женской эстафеты. На ваш взгляд, какой оптимальный состав? Многие считают, что бежать должны Ульяна Нигматулина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

— Про Казакевич пока рано говорить. Про Миронову тоже. Ей дали много возможностей, но она не проявила себя. Нужно отталкиваться от реальных результатов, потому что мы говорим не о возможностях. Я уже говорил, что должен соблюдаться спортивный принцип. Да, может быть, повезет, что Светлана отработает хорошо на огневом рубеже. Однако все же вероятность, что биатлонистка может подвести, выше.

— Мужскую эстафету покажут вместо центрального матча «Динамо» — «Зенит» в РПЛ. Вам приятно, что к биатлону больше внимания, чем к главному матчу декабря в российском футболе?

— Если наши спортсмены снова будут бороться в эстафете за призовое место, это будет оправданно, поскольку, честно сказать, в футболе пока не на что смотреть. Даже с теми игроками, которых покупают. Наши клубы в настоящее время ничего не могут показать. Но я особо не радуюсь такому решению. Я, например, сам болельщик хорошего футбола, который должен быть у нас. Сейчас такого нет. Времена, может быть, не т. е. Надо что-то делать. Я на эту тему могу рассуждать как болельщик.

—Латыпов и Логинов могут проявить себя в индивидуальных гонках. Верите, что они смогут выйти на пик к Олимпиаде?

— Предпосылки того, что они могут показать хороший результат, есть. Этап будет подводящим к Анси, где гонки проходят на большой высоте. Там уже можно будет адекватно оценить возможности ребят, а также на каком уровне они сейчас находятся.

— Даниил Серехвостов — будущее сборной? Возможно, стоило его раньше подтянуть?

— Это очень интересный парень. Если он продолжит выступать на таком же уровне, возможно, у нашей сборной с ним будет связано большое будущее. Видно, что он прогрессирует в стрельбе. Однако все же давайте подождем, чтобы преждевременно не вешать ни позитивных, ни негативных ярлыков.

— После третьего этапа будет ротация? Кто из резервистов заслужил место в сборной?

— Бабиков хорошо выступал на кубках IBU. Будут ли его привлекать, зависит от тренеров. Кого менять, кого пробовать, будет решать спортивное управление. Думаю, что после Хохфильцена возможна какая-то ротация.

Кубок мира. Хохфильцен. Расписание этапа

10 декабря, пятница

13.25. Мужчины. Спринт

16.15. Женщины. Спринт

11 декабря, суббота

14.15. Мужчины. Гонка преследования

16.15. Женщины. Эстафета

12 декабря, воскресенье

13.45. Мужчины. Эстафета

16.30. Женщины. Гонка преследования

Состав сборной России

Мужчины. Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Женщины. Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.