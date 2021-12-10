Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал свое мнение о том, что мужскую эстафету Кубка мира в Хохфильцене покажут вместо центрального матча «Динамо» — «Зенит» в РПЛ.

«Если наши спортсмены снова будут бороться в эстафете за призовое место, это будет оправданно, поскольку, честно сказать, в футболе пока не на что смотреть, — сказал Анатолий Хованцев «СЭ». — Даже с теми игроками, которых покупают.

Наши клубы в настоящее время ничего не могут показать. Но я особо не радуюсь такому решению. Я, например, сам болельщик хорошего футбола, который должен быть у нас. Сейчас такого нет. Времена, может быть, не т. е. Надо что-то делать. Я на эту тему могу рассуждать как болельщик".