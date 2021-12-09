Иванов и Сливко выиграли индивидуальные гонки на этапе Кубка России
Дмитрий Иванов победил в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону в Увате. Вторым стал Михаил Первушин, замкнул тройку Иван Томилов.
В женской индивидуальной гонке в Чайковском победила Виктория Сливко. Второе место заняла Анастасия Егорова, третье — Полина Плюснина.
Уват
Кубок России
3-й этап
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Дмитрий Иванов — 55.12,4 (1)
2. Михаил Первушин — 45,8 (2)
3. Иван Томилов — 55,4 (3)
4. Кирилл Бажин — 58,4 (3)
5. Рустам Каюмов — 1.22,8 (4)
6. Ярослав Костюков — 1.44,1 (1)
Женщины
1. Виктория Сливко — 49.21,9 (3)
2. Анастасия Егорова — 31,4 (2)
3. Полина Плюснина — 50,0 (1)
4. Антонина Кирсанова — 2.22,9 (3)
5. Татьяна Воронова — 2.23,1 (2)
6. Вероника Долгова — 2.26,6 (3)
7. Мария Кретова — 2.29,8 (2)
8. Маргарита Васильева — 2.59,4 (5)
9. Инна Худорожкова — 3.01,5 (3)
10. Елизавета Каплина — 3.07,1 (2)
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