Иванов и Сливко выиграли индивидуальные гонки на этапе Кубка России

Дмитрий Иванов победил в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону в Увате. Вторым стал Михаил Первушин, замкнул тройку Иван Томилов.

В женской индивидуальной гонке в Чайковском победила Виктория Сливко. Второе место заняла Анастасия Егорова, третье — Полина Плюснина.

Уват

Кубок России

3-й этап

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Дмитрий Иванов — 55.12,4 (1)

2. Михаил Первушин — 45,8 (2)

3. Иван Томилов — 55,4 (3)

4. Кирилл Бажин — 58,4 (3)

5. Рустам Каюмов — 1.22,8 (4)

6. Ярослав Костюков — 1.44,1 (1)

Женщины

1. Виктория Сливко — 49.21,9 (3)

2. Анастасия Егорова — 31,4 (2)

3. Полина Плюснина — 50,0 (1)

4. Антонина Кирсанова — 2.22,9 (3)

5. Татьяна Воронова — 2.23,1 (2)

6. Вероника Долгова — 2.26,6 (3)

7. Мария Кретова — 2.29,8 (2)

8. Маргарита Васильева — 2.59,4 (5)

9. Инна Худорожкова — 3.01,5 (3)

10. Елизавета Каплина — 3.07,1 (2)