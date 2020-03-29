Губерниев раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
29 марта 2020, 17:10
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме высказался о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.
В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.
«Господи , почему мои спортивные кумиры на самом деле такие д...б...», — написал Губерниев в Telegram-канале.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.
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