Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

29 марта 2020, 17:10
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме высказался о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

Анфиса Резцова.Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.

«Господи , почему мои спортивные кумиры на самом деле такие д...б...», — написал Губерниев в Telegram-канале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
41
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир