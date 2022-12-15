Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Спортсменка, представляющая Московскую область, преодолела дистанцию за 44 минуты 36,3 секунды. На ее счету два промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Шевченко (Свердловская область), уступив победительнице гонки 58,1 секунды (2 промаха). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко из Тюменской области (+1:19,2; 2).

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.