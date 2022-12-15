Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:05

Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анастасия Гореева.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Спортсменка, представляющая Московскую область, преодолела дистанцию за 44 минуты 36,3 секунды. На ее счету два промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Шевченко (Свердловская область), уступив победительнице гонки 58,1 секунды (2 промаха). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко из Тюменской области (+1:19,2; 2).

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.

Биатлон
Анастасия Гореева
0
Читайте также
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости