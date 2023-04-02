Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что рекомендованные МОК критерии допуска российских спортсменов к зарубежным стартам нельзя считать адекватными.

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счете придем в никуда. Нужно четко отстаивать свою позицию. Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны», — приводит ТАСС слова Польховского.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации рекомендаций МОК сообщил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения спортсменов из России и Белоруссии на свои турниры.