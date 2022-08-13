Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:49

Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонистка Татьяна Акимова решила приостановить карьеру.

«Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдёт в декрет. Ольга Шестерикова, Александра Бацина и Арина Пантова завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Акимова является бронзовым призером в смешанной эстафете чемпионата мира 2017 года .

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-akimova-reshila-priostanovit-kareru-1334725/
Татьяна Акимова
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Провальный сезон и хейт прошлого года. Почему Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев считает, что Федерации биатлона Московской области протянула Бех и ее тренеру руку помощи

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону рассказал о подготовке к этапам Кубка содружества
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости