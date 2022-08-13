Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонистка Татьяна Акимова решила приостановить карьеру.

«Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдёт в декрет. Ольга Шестерикова, Александра Бацина и Арина Пантова завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Акимова является бронзовым призером в смешанной эстафете чемпионата мира 2017 года .