Майгуров: «Мы готовим юношеские команды к Олимпиаде-2030»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о подготовке юношеской сборной к Олимпийским играм 2030 года.

«У нас есть проект юношеской команды-2030, который мы ведем и готовим именно к Олимпиаде-2030. Удается выстраивать пирамиду, не зацикливаясь только на основной сборной. Отсутствие стартов в Кубке мира позволяет нам сконцентрироваться на юношах и юниорах», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года.