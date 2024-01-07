Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:59

Сливко: «Надеюсь, в апреле случится чудо и я выиграю Кубок Содружества»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская биатлонистка Виктория Сливко надеется, что сможет выиграть Кубок Содружества в сезоне-2023/24.

Спортсменка лидирует в общем зачете у женщин после трех этапов с 948 очками. Вторую строчку занимает Тамара Дербушева (932), на третьей — Ирина Казакевич (918).

«Главная цель для меня сейчас — это Кубок Содружества. Я надеюсь и верю, что в апреле в Мурманске все-таки случится это чудо и я выиграю. В прошлом году немножко не хватило, но из-за того, что я неудачно выступала летом. В этом же сезоне я захватила лидерство после летнего этапа и намерена удержать его до конца», — приводит Metaratings слова Сливко.

Заключительный, четвертый этап Кубка Содружества пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.

Источник: Metaratings
Биатлон
Виктория Сливко
1
1
Читайте также
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров рассказал об увеличении количества этапов Кубка Содружества

Майгуров: «Мы готовим юношеские команды к Олимпиаде-2030»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости