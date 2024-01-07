Сливко: «Надеюсь, в апреле случится чудо и я выиграю Кубок Содружества»

Российская биатлонистка Виктория Сливко надеется, что сможет выиграть Кубок Содружества в сезоне-2023/24.

Спортсменка лидирует в общем зачете у женщин после трех этапов с 948 очками. Вторую строчку занимает Тамара Дербушева (932), на третьей — Ирина Казакевич (918).

«Главная цель для меня сейчас — это Кубок Содружества. Я надеюсь и верю, что в апреле в Мурманске все-таки случится это чудо и я выиграю. В прошлом году немножко не хватило, но из-за того, что я неудачно выступала летом. В этом же сезоне я захватила лидерство после летнего этапа и намерена удержать его до конца», — приводит Metaratings слова Сливко.

Заключительный, четвертый этап Кубка Содружества пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.