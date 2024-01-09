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Шевченко: «Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не боится катиться с опасных спусков.

«Лыжный спринт научил меня не опасаться всего этого. Понятно, наглеть нельзя, всё должно быть в пределах правил, но и стесняться тоже не следует. И спуски проходить я не страшусь. Это, можно сказать, моя сильная сторона. Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь», — приводит слова Шевченко RT.

6 января Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255274-biatlonistka-shevchenko-podyem
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