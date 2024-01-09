Шевченко: «Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не боится катиться с опасных спусков.

«Лыжный спринт научил меня не опасаться всего этого. Понятно, наглеть нельзя, всё должно быть в пределах правил, но и стесняться тоже не следует. И спуски проходить я не страшусь. Это, можно сказать, моя сильная сторона. Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь», — приводит слова Шевченко RT.

6 января Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.