Экхофф рассказала о том, что помогло ей добиться успеха в сезоне

Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф рассказала о мотивации, которая помогает ей справляться с давлением в текущем сезоне.

«Чувствую, что было много разговоров о том, что я психологически слаба, но, как по мне, речь о том, что я была недостаточно хороша. Теперь я достаточно хороша.

Немного трудно ответить на вопрос о будущем. Этот сезон был особенным — с коронавирусом, множеством путешествий и большим количеством изоляции.

Сейчас я очень мотивирована. Не понимаю, какой смысл возвращаться домой в Осло и садиться на карантин. Мне невероятно повезло, что я могу участвовать в соревнованиях.

Ты понимаешь, как тебе повезло, когда видишь, как обстоят дела дома. Я вижу юниоров, которые тренировались шесть-семь месяцев, а им потом не разрешили бегать на лыжах в этом сезоне. Это заставляет меня быть еще более благодарной за то, что мне позволено заниматься спортом, которым я занимаюсь", — рассказала изданию VG Экхофф.

30-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.

На прошедшем в Поклюке ЧМ по биатлону норвежская биатлонистка завоевала четыре золотых, одну серебряную и бронзовую медали. В общем зачете Кубка мира Экхофф идет на первом месте с 923 очками.