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Егорова и Калькенберг разделили первое место в спринте на Кубке IBU

16:33
Анастасия Егорова. Фото IBU, Twitter
Анастасия Егорова. Фото IBU, Twitter
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Россиянка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Калькенберг стали победителями в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Обе биатлонистки показали одинаковое время после прохождения 7.5 км дистанции — 20 минут, 12 целых и шесть десятых секунды, причем никто из них не заходил на штрафные круги.

В первой десятке еще трое россиянок. Елизавета Каплина стала шестой, уступив лидерам 25 секунд (0 промахов), Екатерина Носкова проиграла 30 секунд (два промаха) и финишировала восьмой. Сразу за ней Анастасия Шевченко с проигрышем в 34 секунды (1 промах).

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Эмили Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0 шт. кругов)
1. Анастасия Егорова (Россия) — 20.12,6 (0)
3. Ребекка Пасслер (Италия) — отставание 15,6 (0)

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