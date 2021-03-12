Егорова и Калькенберг разделили первое место в спринте на Кубке IBU

Россиянка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Калькенберг стали победителями в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Обе биатлонистки показали одинаковое время после прохождения 7.5 км дистанции — 20 минут, 12 целых и шесть десятых секунды, причем никто из них не заходил на штрафные круги.

В первой десятке еще трое россиянок. Елизавета Каплина стала шестой, уступив лидерам 25 секунд (0 промахов), Екатерина Носкова проиграла 30 секунд (два промаха) и финишировала восьмой. Сразу за ней Анастасия Шевченко с проигрышем в 34 секунды (1 промах).

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Эмили Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0 шт. кругов)

1. Анастасия Егорова (Россия) — 20.12,6 (0)

3. Ребекка Пасслер (Италия) — отставание 15,6 (0)