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Сливко и Таштимеров победили в сингл-миксте на чемпионате России

10:41

Биатлонисты Виктория Сливко и Денис Таштимеров одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Их время 40 минут 30,3 секунды при использовании восьми дополнительных патронов.

Второе место заняли Юлия Дроздова и Илья Гаврилов (отставание — 1 минута 49,4 секунды, 2 штрафных круга и 12 дополнительных патронов).

Третьими стали Инна Худорожкова и Иван Колотов (2 минуты 30,7 секунды; 4 штрафных круга и 13 дополнительных патронов).

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