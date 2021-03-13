Сливко и Таштимеров победили в сингл-миксте на чемпионате России

Биатлонисты Виктория Сливко и Денис Таштимеров одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Их время 40 минут 30,3 секунды при использовании восьми дополнительных патронов.

Второе место заняли Юлия Дроздова и Илья Гаврилов (отставание — 1 минута 49,4 секунды, 2 штрафных круга и 12 дополнительных патронов).

Третьими стали Инна Худорожкова и Иван Колотов (2 минуты 30,7 секунды; 4 штрафных круга и 13 дополнительных патронов).