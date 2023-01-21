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Екатерина Носкова: «Поддержка мужа заряжает. Безумно помогает, когда он рядом»

Екатерина Носкова рассказала о поддержке мужа на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала итоги гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где она завоевала серебряную медаль.

Победу в пасьюте одержала другая россиянка Лариса Куклина, бронза у белоруски Динары Алимбековой.

— Последний рубеж вы отстрелялись чисто. Как это было?

— С третьим рубежом я не справилась, поэтому к последнему подходила более собрано. Изменила изготовку. Встала, как у нас говорят, в силовую — когда покрепче винтовку держишь. Мне удалось справиться.

— Ваш муж ездит с вами на соревнования. В чем заключается его помощь?

— Да, часто бывает, потому что он является администратором тренировочного процесса югорской команды. Он сам бывший лыжник, может что-то помочь, подсказать. Но он не является моим тренером, больше как помощник. Мне безумно помогает, когда он находится рядом. Такая поддержка заряжает.

— Что он сказал после гонки?

— Конечно же, поздравил. Видела, что он очень рад был за меня.

— В такую погоду многое зависит от подготовки лыж. Вы пользуетесь сервисом ханты-мансийской команды?

— Да. Сегодня сервис справился. Но скажу, что скольжение было очень сложное, потому что ночью шел снег, сейчас — дождь. Поэтому лыжи подлипают. Но проблемы с лыжами не было.

— Такая погода комфортнее чем мороз?

— Однозначно. Тоже не очень приятно, когда все мокнет. Но думаю, что все ответят, что это намного лучше чем в холод бегать.

— Как относитесь к спаренным этапам, когда две недели находитесь в одном месте?

— Зависит от места. Если говорить про Раубичи, то прекрасно, что два этапа проводят, — сказала Носкова.

Екатерина Носкова
Лариса Куклина
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