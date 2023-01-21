Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:27

Майгуров: «В Раубичах чувствую себя как дома»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о своей готовности к гонке чемпионов, которая пройдет во время этапа Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

 — В Раубичах пройдет гонка чемпионов. Готовы к ней?

— Конечно. На лыжах периодически стою. Планирую еще принять участие в марафоне 50 километров. Но в плане стрельбы сложнее.

— У вас в команде есть стрелок — Павел Ростовцев.

— Посмотрим. Сейчас будет жеребьевка. Наверное, пары будут миксованные. То есть мы побежим в паре с белорусскими спортсменами.

— В Белоруссии вас не воспринимают как своего? Вы же за две страны выступали в свое время.

 — Те, кто помнят, помнят. Для меня Раубичи — это место ностальгии. Пять лет практически безвылазно здесь находился. Для меня все знакомо. Чувствую себя, как дома, — сказал Майгуров.

Гонка чемпионов биатлона пройдет в Раубичах завтра, 22 января.

Биатлон
Виктор Майгуров
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров: «Не принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества»

Екатерина Носкова: «Поддержка мужа заряжает. Безумно помогает, когда он рядом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости