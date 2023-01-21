Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на 12,5 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Спортсмен прошел дистанцию за 33 минуты и 7,9 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский, отставший на 26,4 секунды также с двумя промахами. На третьем месте — россиянин Василий Томшин (+43,7), допустивший один промах.

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи (Белоруссия)

Гонка преследования, мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 33.07,9 (2 промаха)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — отставание 26,4 (2)

3. Василий Томшин (Россия) — +43,7 (1)