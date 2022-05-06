Драчев высказался о решении Майгурова баллотироваться на пост президента СБР на новый срок

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о том, что Виктор Майгуров принял решение баллотироваться на пост главы СБР на новый срок.

«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знаем, по каким причинам. Что касается слов Майгурова на пресс-конференции, то это все болтовня.

Тренерский штаб сборной вообще никак не оцениваю. Будет новый президент, создаст новый штаб", — приводит слова Драчева «Чемпионат».

6 мая во время онлайн-конференции с российскими СМИ президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров официально объявил о выдвижении на пост президента СБР на новый срок. Второй кандидат — вице-президент СБР Алексей Нуждов.