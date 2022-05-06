Хованцев оценил шансы конкурента Майгурова на выборах президента СБР

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил кандидатов на пост президента СБР.

«Думаю, что у Нуждова предпочтительные шансы стать президентом СБР, потому что он имеет налаженные связи с «Газпромом», главным спонсором российской команды. Наверное, это приемлемый вариант. Главное, чтобы не повторилась ситуация с Драчевым. Правление федерации, которое он себе подобрал, в итоге его и сместило с поста», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 6 мая, во время онлайн-конференции с российскими СМИ президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров официально объявил о выдвижении на пост президента СБР на новый срок. Второй кандидат — вице-президент СБР Алексей Нуждов.