Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР на новый срок

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что примет участие в выборах нового президента организации.

«Хочу начать с формального объявления — я принял решение идти на выборы президента Союза биатлонистов России на новый срок, — приводит слова Майгурова пресс-служба организации. — За полтора года моей работы на этом посту сформирована управленческая команда единомышленников, разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца.

Выступление нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине получило высокую оценку руководства страны, Министерства спорта, Олимпийского комитета России, но я хочу подчеркнуть, что наши олимпийские медали лишь верхушка айсберга. В сложившихся условиях перед нами стоят сложнейшие задачи, с которыми российский биатлон столкнулся впервые в своей истории, и я чувствую в себе силы, чувствую поддержку моей команды, поддержку региональных федераций биатлона, поддержку спортсменов, тренеров и болельщиков. Такая поддержка позволит нам справиться со всеми вызовами».

Майгуров возглавляет СБР с июня 2020 года. На этом посту он сменил Владимира Драчева. Выборы пройдут в июне 2022 года.