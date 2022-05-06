Васильев назвал ошибкой решение сохранить Шашилова в тренерском штабе сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил список тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

«Каминский и Башкиров, они, конечно, должны остаться в тренерском штабе. Я никогда не выступал против Каминского как тренера, специалиста, а выступал против его роли как старшего. Потому что в биатлоне должен быть старшим биатлонист, а не лыжник, так как другая философия и психология. Насчет Шашилова — это, конечно, ошибка. Очень жаль, что СБР решила его оставить, очень жаль. Если проанализировать весь сезон и вообще все его тренерские сезоны, то это просто недоразумение. То, что медаль с Олимпиады привезли, это не его заслуга, так как привезли ее две спортсменки, которые как раз таки с ним не тренировались. Это Резцова и Нигматуллина, спасибо им огромное за серебряную медаль. А все остальное — это же просто безобразие, а не выступления. Поэтому я очень сожалею о таком решении по поводу Шашилова», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Васильев также ответил на вопрос, кого бы стоило поставить вместо Шашилова.

«Вместо него стоило поставить Андрея Падина, однозначно стоит с ним договариваться. Но пока что с ним почему-то не могут договориться, видимо есть какие-то обстоятельства и нюансы. Ну и, конечно же, Леонид Гурьев. Это два самых сильных специалиста, которые могут женский биатлон поставить на самый высокий международный уровень», — добавил Васильев.

Ранее на заседании правления СБР под председательством президента Виктора Майгурова утвердили тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

Мужскую сборную возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин. Владимир Брагин был назначен в юниорской команде, а в юношеской — Юрий Векшин.