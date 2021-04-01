Драчев назвал неоднозначным переход Ушкиной в сборную Румынии

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«Ситуация с Ушкиной не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Апрельский чемпионат сегодня мало что решает - разве что определяет возможность попасть в команду. Сейчас она стала чемпионом страны, может попасть в сборную на централизованную подготовку. Если есть желание и возможность работать в России, нужно оставлять спортсмена, который себя показывает.

О ее потенциале знали, но есть определенные параметры. Где-то она показывала результат, где-то нет - ведь кто-то проявляет себя на юниорском уровне, а кто-то после 25. Может быть, именно сейчас пошли результаты, в целом рад за нее, молодец», - цитирует Драчева ТАСС.

31 марта российская биатлонистка Наталья Ушкина после спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где стала второй, заявила, что будет выступать за сборную Румынии. 1 апреля спортсменка стала чемпионкой страны в гонке преследования.