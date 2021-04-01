Чепиков считает, что спортсмены меняют гражданство, чтобы избежать конкуренции

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал «СЭ» решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«В России биатлоном занимается очень большое количество спортсменов, гораздо больше, чем в европейских странах или странах ближнего зарубежья, где не такие хорошие зимние условия. Если спортсмен переходит в какую-то другую страну, то там у него практически нет конкуренции. Он 100% будет выступать на соревнованиях ранга чемпионата мира или кубков мира», — сказал «СЭ» Чепиков.

Чепиков добавил, что, видимо, поэтому такая тенденция со сменой гражданства спортсменами все-таки есть. В этом направлении также ведется работа у других федераций, которые предлагают спортсменам переехать.

«Другое дело, что переход должен быть осуществлен с согласия СБР. Если его нет, то в течение определенного времени спортсмен не может выступать на международных турнирах. Здесь уже включается спортивная дипломатия. Решение будет принимать правление СБР», — добавил Чепиков.

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Екатерина Звенигородская)