Ушкина после серебра на чемпионате России сообщила о переходе в сборную Румынии
Российская биатлонистка Наталья Ушкина в среду, 31 марта, рассказала о том, что будет выступать за сборную Румынии.
«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду. Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна — регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика», — приводит слова Ушкиной ТАСС.
31 марта Ушкина завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске, золото взяла Евгения Павлова. О возможном переходе Ушкиной в сборную Румынии сообщалось в августе 2020 года.
Биатлонистке 24 года. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную России для выступления на международных стартах, но на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.
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