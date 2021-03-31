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Ушкина после серебра на чемпионате России сообщила о переходе в сборную Румынии

14:57

Российская биатлонистка Наталья Ушкина в среду, 31 марта, рассказала о том, что будет выступать за сборную Румынии.

«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду. Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна — регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика», — приводит слова Ушкиной ТАСС.

31 марта Ушкина завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске, золото взяла Евгения Павлова. О возможном переходе Ушкиной в сборную Румынии сообщалось в августе 2020 года.

Биатлонистке 24 года. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную России для выступления на международных стартах, но на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11037881

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