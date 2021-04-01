Васильев: «Время покажет, потеря ли Ушкина для российского биатлона»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«Только время покажет, является ли Ушкина потерей для российского биатлона, или это был просто ее звездный час. Спортивная миграция никем и никогда не отменялась. Этот перманентный процесс будет вечно продолжаться. На это сетовать не стоит, просто нужно более внимательно присматриваться к спортсменам и отбирать их в сборную команду», — сказал «СЭ» Васильев.

Васильев добавил, что спортивная миграция, прежде всего, связана с конкуренцией. На всероссийских соревнованиях не у всех все получается проявить себя, многие спортсмены закрепощены. Отсюда теряется возможность попасть в сборную и там закрепиться.

«Просто Кубок России, который целый сезон идет, не имеет серьезного веса для того, чтобы попасть в сборную. Даже если ты будешь выигрывать все этапы КР, это не будет основным критерием отбора. Главное — чемпионат страны, где не всегда спортсмены могут ярко себя проявить. Когда спортсмены оказываются, к примеру, в Молдавии или Румынии, у них вообще нет никакой конкуренции. Они становятся лидерами. Могут спокойно планировать, готовиться и раскрываться в полной мере. К сожалению, эта система несовершенна. Самый первый шаг, который был сделан в этом году, это то, что ведущие спортсмены, вся сборная, которая участвовала на этапах кубка мира, участвует в полном составе на чемпионате страны. Это очень правильное решение. Надо следовать этому курсу. Думаю, что постепенно мы будем выявлять действительно сильных спортсменов», — добавил Васильев.

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Екатерина Звенигородская)