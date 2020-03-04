Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слушания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Ранее адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях экс-главы Московской антидопиноговой лаборатории Григория Родченкова признаны поддельными.

— Странная история, там вроде пришла нотариально заверенная бумага, что у Родченкова все росписи правильные, — цитирует «Спортбокс» Губерниева. — То, что он мошенник и плут, мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи.

Со стороны обвинения много несостыковок и что-то с этим нужно делать. Ждем решения суда в отношении Зайцевой, Вилухиной и Романовой.

Надеюсь, что мощная поддержка со стороны государства и адвокатов поможет вернуть доброе имя спортсменов. Без косых взглядов никуда, в XXI веке, если ты запятнан, то отношение будет предвзятым. Посмотрим, что выйдет из работы адвокатов, она очень серьезная. Допингистов у нас хватает, но есть люди, которые пострадали просто заодно.